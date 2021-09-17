Регбийный клуб «Ростов» уступил на выезде «Динамо» - 14:32

Ростовчане в седьмом туре чемпионата регбийной Премьер-Лиги гостили в столице. Оппонентом был еще один дебютант элитного дивизиона чемпионата страны – московское «Динамо».На старте сильнее выглядели хозяева поля. Динамовцы чаще владели мячом и были куда ближе к зачетной зоне «Ростова». При этом ростовчане долгое время угрозы отражали. Лишь в середине тайма «Динамо» занесло первую попытку (Балакин). Через несколько минут Фарков забил штрафной – 8:0 в пользу «бело-голубых». Еще через пару минут «Ростов» ответил попыткой Муслима Ибрагимова и точной реализацией штатного бьющего команды Никиты Пронина. Увы, перед самым перерывом Артур Неду заработал для «Динамо» еще пять баллов – 13:7 после сорока минут матча.Во второй части встречи, к сожалению, ростовчане не смогли достойно ответить на три попытки соперника. Удалось затолкать только одну попытку с реализаций – Роман Петров и Никита Пронин, соответственно. В итоге «Ростов» терпит поражение - 14:32.В другой игре 7-го тура РРПЛ «ВВА-Подмосковье» (Монино) со счетом 19:14 переиграло «Стрелу» (Казань).В следующем туре команда Вячеслава Титики будет принимать в родных стенах «Металлург» (Новокузнецк) 26 сентября.