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Регбийный «Ростов» уступил ЦСКА – 12:41

Регбийный «Ростов» уступил ЦСКА – 12:41
Дебютный чемпионат для «Ростова» складывается не слишком удачно – ни одного набранного балла и последнее место в турнирной таблице регбийной Премьер-Лиги. Московский ЦСКА же был безоговорочным фаворитом, что и подтвердил по ходу игры.

В первой части матча армейцы сходу занесли две попытки, но ростовчане сумели ответить своим успешным штурмом чужой зачетки. Затем, правда, красно-синие затащили еще две, а на отдых коллективы ушли при счете 7:26.

Во втором тайме преимущество гостей было всё таким же ощутимым. ЦСКА стал играть открыто, и у «Ростова» были свои шансы на чужой половине поля. К концу матча желто-синие смогли затолкать ещё одну попытку, но и пропустили несколько. Итог – бонусный выигрыш ЦСКА, очередное поражение «Ростова», 12:41.

И те, и другие уходят на зимнюю паузу. Свой очередной матч подопечные Вячеслава Титика теперь сыграют 22 апреля на своём поле с пензенским «Локомотивом».
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Теги: регби Ростов

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