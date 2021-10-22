Регбийный «Ростов» уступил ЦСКА – 12:41

Дебютный чемпионат для «Ростова» складывается не слишком удачно – ни одного набранного балла и последнее место в турнирной таблице регбийной Премьер-Лиги. Московский ЦСКА же был безоговорочным фаворитом, что и подтвердил по ходу игры.В первой части матча армейцы сходу занесли две попытки, но ростовчане сумели ответить своим успешным штурмом чужой зачетки. Затем, правда, красно-синие затащили еще две, а на отдых коллективы ушли при счете 7:26.Во втором тайме преимущество гостей было всё таким же ощутимым. ЦСКА стал играть открыто, и у «Ростова» были свои шансы на чужой половине поля. К концу матча желто-синие смогли затолкать ещё одну попытку, но и пропустили несколько. Итог – бонусный выигрыш ЦСКА, очередное поражение «Ростова», 12:41.И те, и другие уходят на зимнюю паузу. Свой очередной матч подопечные Вячеслава Титика теперь сыграют 22 апреля на своём поле с пензенским «Локомотивом».