«Булава» обыграла столичный ЦСКА на своём поле

На стадионе «Форте Арена» в Таганроге играли два коллектива, которые расположились в нижней части таблицы чемпионата Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА только в этом сезоне вышел в элитный дивизион и пока только ищет свою игру. Такого скромного соперника подшефные Вячеслава Грачёва обязаны были обыгрывать. И они это сделали.В начале игры «жёлто-синие» сходу занесли попытку, пробив брешь в обороне соперника молом – Назир Гасанов и 5:0! Через несколько минут «красно-синие» ответили штрафным в исполнении Александра Лысоконя – 5:3. Казалось, впереди зрителей ещё ждёт настоящая битва. Но вышло не совсем так – борьба, и правда, была, только очки набирали одни лишь хозяева поля. В концовке «Булава» затащила ещё одну попытку усилиями Павла Прищепина, 10:3. Реализацию забить не получилось – слишком сложная точка была у штатного бьющего Ильи Демёшкина. Но на последней минуте тайма он исправился, реализовав штрафной, 13:3 после первого тайма.Во второй части матча таганрожцы обязаны были додавливать поплывшего соперника и брать бонусную победу (напомним, бонусные очки даются за победу с разницей в три попытки). Несколько раз южане подбирались невероятно близко к этому, но, увы, затяжная «свалка» на ленточке так и не дала желаемых очков. За несколько минут до конца игры Дёмушкин вырвал для команды ещё три очка, которые, правда, уже особо на что-то не влияли. Итог – 16:3, долгожданная победа «Булавы».В других матчах пятого тура монинское «ВВА-Подмосковье» разгромило краснодарских «Богатырей» - 83:5, а новокузнецкий «Металлург» сыграл вничью на своём поле с «Красным Яром» - 9:9 (весьма неожиданно).После пяти туров Премьер-Лиги «жёлто-синие» расположились на 8-й строчке из 10 в турнирной таблице. Свой очередной матч таганрожцы проведут 31 июля в Красноярске против «Красного Яра». А домашний матч пройдёт в Таганроге 23 августа. В этот день будет игра против «Богатырей» из Краснодара.«Булава» (13) 16:3 (3) ЦСКА.Попытки: Гасанов (5) Прищепин (31).Реализации: нет-нет.Пенальти: Демушкин (40) (77) - Лысоконь (10).Желтые карточки: Сабанашвили (15) Барбакадзе (26) - Семенов (18) Лысоконь (51).