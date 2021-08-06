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Регбийный клуб «Ростов» уступил «Локомотиву»

Регбийный клуб «Ростов» уступил «Локомотиву»
Источник фото: rugbuylokomotiv.ru.

РК «Ростов» продолжает чемпионат России, который с натяжкой можно назвать для него дебютным. В этот раз, увы, победить не вышло.

«Локомотив» ещё в первой части игры обеспечил себе комфортную разницу. У «Ростова» два штрафных забил Савелий Черемных. После первых сорока минут пензенцы вели в счёте - 59:6. Во втором тайме «красно-зелёные» много экспериментировали с составом и тактикой. Однако даже в таких условиях «жёлто-синие» ничего не могли поделать с более классным соперником. К концу игры «железнодорожники» совершили 15 попыток и взяли бонусную победу. «Ростов» же в концовке встречи сделал свою первую в сезоне попытку (усилиями Максима Аскарова). Реализацию чётко выполнил Юрий Гостюжев. Итог – поражение «Ростова», 13:101.

В таблице Российской регбийной Премьер-Лиги «жёлто-синие» пока не имеют набранных очков и идут в «подвале».

21 августа ростовчане сыграют в подмосковном Монино с «ВВА-Подмосковье».

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