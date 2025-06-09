Защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко не примет участие в матче со сборной Белоруссии

Фото: ФК «Ростов»

Защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко не сможет принять участие в матче со сборной Белоруссии из-за микроповреждений. Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).Кроме того, хавбек «Зенита» Максим Глушенков и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков также не выйдут на поле в этой игре. Тренерский и медицинский штабы сборной решили не рисковать здоровьем футболистов.Напомним, что ранее в расширенный список сборной России на июньские сборы были включены пять игроков «Ростова». Однако теперь на поле смогут сыграть только четверо из них: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Кирилл Щетинин и Николай Комличенко.