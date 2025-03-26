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После прихода нового наставника в ФК «Ростов» команда начала активнее прессинговать

После прихода нового наставника в ФК «Ростов» команда начала активнее прессинговать
После прихода нового наставника в ФК «Ростов» команда начала активнее прессинговать. Это подтверждают статистические данные, собранные с начала второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

Согласно статистике, во время работы Валерия Карпина «Ростов» в среднем позволял сопернику сделать 3,87 передачи на своей половине поля, прежде чем отобрать мяч. В первой половине сезона, когда команду возглавлял Джонатан Альба, этот показатель составлял 5,62 PPDA.

«Ростов» стал лидером по количеству прессинга в Российской Премьер-Лиге, опередив «Спартак».

Хотя Валерий Карпин покинул команду из Ростова в феврале 2025 года, она не развалилась, как предполагали некоторые специалисты. Судя по результатам, качество игры команды улучшилось.
Фото: ФК Ростов
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