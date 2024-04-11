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Валерия Карпина признали лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в марте

Валерия Карпина признали лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в марте
Наставника ФК «Ростов» признали лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в марте сезона 2023/2024. За Валерия Карпина проголосовали большинство болельщиков (49%) и все 10 футбольных экспертов.

В прошлом месяце «желто-синие» провели в РПЛ три матча. Два из них прошли на домашнем стадионе — против «Краснодара» и «Крыльев Советов», третий — на выезде против «Динамо». Каждый из них донская команда уверенно выиграла.

«Ростов» победил «Краснодар» со счетом 2:1, одолел «Крылья Советов» - 2:0 и разгромил «Динамо» - 4:1. Таким образом «желто-синие» набрали девять очков. Клуб расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее полузащитник «Ростова» был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в марте. Награду получил Мохаммад Мохебби.
Фото: ФК«Ростов»
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