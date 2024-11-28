Полузащитник «Ростова» высказался по поводу заявления о коррупции в российском футболе

- Прежде чем о таком говорить, нужны существенные доказательства, — прокомментировал ростовский полузащитник.

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Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что в судейском корпусе российского футбола существует коррупционная система, вызвало резонанс в спортивном сообществе. Алексей Сутормин, игрок «Ростова», высказался по этому поводу.Стоит подчеркнуть, что наставник «Ростова» неоднократно выражал недовольство работой судей в матчах. Более того, Карпина просили предоставить информацию о работе арбитров, но он отказался, опасаясь возможного пятилетнего отстранения от деятельности.В данный момент невозможно установить, соответствует ли действительности информация, озвученная губернатором Самарской области, или же это очередная недостоверная новость.