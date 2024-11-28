Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Полузащитник «Ростова» высказался по поводу заявления о коррупции в российском футболе

Полузащитник «Ростова» высказался по поводу заявления о коррупции в российском футболе
Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что в судейском корпусе российского футбола существует коррупционная система, вызвало резонанс в спортивном сообществе. Алексей Сутормин, игрок «Ростова», высказался по этому поводу.

- Прежде чем о таком говорить, нужны существенные доказательства, — прокомментировал ростовский полузащитник.


Стоит подчеркнуть, что наставник «Ростова» неоднократно выражал недовольство работой судей в матчах. Более того, Карпина просили предоставить информацию о работе арбитров, но он отказался, опасаясь возможного пятилетнего отстранения от деятельности.

В данный момент невозможно установить, соответствует ли действительности информация, озвученная губернатором Самарской области, или же это очередная недостоверная новость.
Фото: РБ Спорт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.