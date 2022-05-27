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Полузащитник ФК «Ростов» Данил Глебов отказался переходить в «Зенит»

Полузащитник ФК «Ростов» Данил Глебов отказался переходить в «Зенит»

Полузащитник ростовского футбольного клуба Данил Глебов отказался от участия в «Зените». Он намерен играть под руководством Валерия Карпина. Об этом сообщил телеграм-канал ZenitCafe.

Хавбек принял такое решение из-за возможного отсутствия игрового времени в «Зените».

Отметим, что в прошлом сезоне 22-летний воспитанник «Томи» сыграл с «Ростовом» 31 матч. На его счету - четыре гола и пять ассистов. По данным портала Transfermarkt, Данил Глебов стоит четыре миллиона евро.
Фото: ФК «Ростов»
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