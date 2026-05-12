В ночь на 12 мая атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области

В ночь на 12 мая силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на территории Ростовской области. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был ликвидирован в Миллеровском районе.

Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате инцидента никто из жителей не пострадал, информация о разрушениях на земле отсутствует. В настоящее время проводится уточнение деталей произошедшего.

Губернатор призвал жителей области сохранять бдительность, поскольку угроза использования беспилотных аппаратов сохраняется.
Фото: Дондей
