В ночь на 12 мая атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области

В ночь на 12 мая силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на территории Ростовской области. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был ликвидирован в Миллеровском районе.Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате инцидента никто из жителей не пострадал, информация о разрушениях на земле отсутствует. В настоящее время проводится уточнение деталей произошедшего.Губернатор призвал жителей области сохранять бдительность, поскольку угроза использования беспилотных аппаратов сохраняется.