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Полузащитник Алан Хачиров покинул «СКА Ростов», проиграв там всего два месяца

Полузащитник Алан Хачиров покинул «СКА Ростов», проиграв там всего два месяца

Полузащитник Алан Хачиров покинул «СКА Ростов», проиграв там всего два месяца. О расторжении контракта сообщили на официальной странице клуба в соцсетях.

За клуб футболист провел всего пять матчей. С ним «СКА Ростов» победил «Чайку» и «Дружбу», проиграл «Анжи» и по пенальти - «Форте». С командой «Спартак-Нальчик» сыграл в ничью.

Большую часть карьеры спортсмен проиграл именно там, в «Спартак-Нальчик». До этого его можно было увидеть в молодежном составе «Кубани» и малоизвестных клубах, откуда и начинал футболист. Куда теперь отправится Алан Хачиров, неизвестно.

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