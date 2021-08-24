Полузащитник Алан Хачиров покинул «СКА Ростов», проиграв там всего два месяца. О расторжении контракта сообщили на официальной странице клуба в соцсетях.За клуб футболист провел всего пять матчей. С ним «СКА Ростов» победил «Чайку» и «Дружбу», проиграл «Анжи» и по пенальти - «Форте». С командой «Спартак-Нальчик» сыграл в ничью.Большую часть карьеры спортсмен проиграл именно там, в «Спартак-Нальчик». До этого его можно было увидеть в молодежном составе «Кубани» и малоизвестных клубах, откуда и начинал футболист. Куда теперь отправится Алан Хачиров, неизвестно.