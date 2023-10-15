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«Пересвет-ЮФУ» уступил дома «Спартаку» со счетом 62:82

«Пересвет-ЮФУ» уступил дома «Спартаку» со счетом 62:82
В игре чемпионата России среди клубов Суперлиги ростовский «Пересвет-ЮФУ» принимал «Спартак» из Ногинска.

Начало осталось за хозяйками, но потом инициативу перехватили гости. Уже к концу первого отрезка игры команда из Ногинска вела – 28:17. Во второй десятиминутке вновь сильнее «Спартак» – 22:11. На большой перерыв коллективы ушли при счёте 28:50. В третьей четверти «Пересвет-ЮФУ» сильно сократил отрыв и едва не вернул в матч интригу. Но в концовке «пурпурные» всё-таки отстали. Итог – поражение с крупным счётом, 62:82.

По индивидуальной статистике, самыми полезными у ростовчанок стали Елизавета Зайцева (25 очков), Александра Кирина (21) и Ульяна Травина (7). У «Спартака» Ксения Чернова набила 21 очко.

В остальных встречах дня в Суперлиге «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) обыграл «МБА-2» (Москва) – 63:58, «Энергия» (Иваново) была сильнее «Платова» (Новочеркасск) – 74:50, «Спарта энд К-2» (Видное) переиграла «Динамо-Фарм» (Курск) – 68:59, а «Вологда-Чеваката» не оставила шансов «Руне» (Москва) – 59:49.

19 октября «Пересвет-ЮФУ» в гостях сразится с «Казаночкой».
Фото: Пересвет-ЮФУ
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