В Ростове под аренду пустили центр билетирования «Ростов Арены»

«Фонд имущества Ростовской области» объявил о проведении торгов по аренде центра билетирования стадиона «Ростов Арена». Информация об этом опубликована на официальном портале «ГИС Торги».На аукцион выставлено право аренды движимого имущества, находящегося в государственной собственности. Речь идет о здании площадью 300 квадратных метров, расположенном на Левобережной. Период аренды составит три года.Начальная цена годовой арендной платы определена в размере 1,18 миллиона рублей. Ежемесячные платежи должны осуществляться не позднее 10-го числа каждого месяца.Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены, что составляет 118,5 тысячи рублей. Задаток вносится в безналичном порядке в период приема заявок.Осмотр объекта аренды будет возможен 22 и 28 апреля, с 14:30 до 16:30. Прием заявок на участие в торгах продлится до 11 мая. Финальный этап аукциона состоится 15 мая.Данное объявление открывает новые возможности для бизнеса, желающего занять помещение в одном из знаковых спортивных объектов Ростова-на-Дону.