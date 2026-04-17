Дачникам Ростовской области рассказали, как выбрать идеальный грунт для рассады

Дачникам Ростовской области дали советы по выбору качественного грунта для рассады. Об этом рассказала опытная дачница Евгения Шестакова.

Современные субстраты: от торфа до керамзита

Эксперт подчеркнула, что залог будущего урожая во многом кроется в правильном понимании типа почвы, а не только в использовании удобрений.

Торф – это проверенный временем субстрат, отличающийся влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Он бывает низинным – плотным и питательным, требующим разрыхлителей, и верховым – рыхлым и кислым, часто смешиваемым с низинным. Важно помнить о необходимости корректировки кислотности торфа (pH 3,5-4,5) с помощью доломитовой муки, мела или гашеной извести, а также его обогащении питательными веществами.

Кокосовый субстрат представляет собой экологичный и безопасный материал с нейтральной кислотностью, гигиеничный, не требующий дополнительной обработки и устойчивый к слеживанию. Однако среди его минусов – низкая питательность и быстрая потеря влаги, что требует более частых подкормок и полива.

Керамзит используется в качестве дренажа, для укоренения черенков и в гидропонике, эффективно удерживает влагу, но также нуждается в постоянных подкормках.

Агроперлит – это вулканическое стекло, улучшающее структуру почвы, регулирующее воздухообмен и влажность, помогающее ухаживать за капризными растениями, но может повышать щелочность почвы при поливе жесткой водой.

Вермикулит – природный материал, обладающий отличной влагоемкостью и стимулирующий рост растений, улучшающий качество грунта, предотвращающий образование корки и хорошо пропускающий воздух.

Секреты самостоятельного приготовления грунта

Евгения Шестакова также поделилась рецептом питательного и воздухопроницаемого грунта для рассады:
1. Основа: Идеальной основой служит смесь верхового и низинного торфа в равных пропорциях. Можно также использовать верховой торф с цеолитом или низинный торф с перлитом.
2. Регулировка кислотности: Для коррекции кислотности торфяных смесей добавляют доломитовую муку (20-38 г на кг торфа). Оптимальный уровень pH для усвоения питательных веществ – 5,5-6,8.
3. Дезинфекция: Для защиты от болезней грунт проливают слабым раствором марганцовки (1-3 г на 10 л воды) в горячей воде (60-70°C).

Для лучшего результата рекомендуется просеивать дерновую или листовую землю, а торф – замачивать в воде. Применение смесей различных компонентов, сочетающих их уникальные свойства, зачастую позволяет добиться наилучших результатов в выращивании крепкой и здоровой рассады.
Фото: Donday
Еще по теме:

