«Пересвет-ЮФУ» начал новый сезон с крупного поражения

Фото: Пересвет-ЮФУ.

В первой игре чемпионата страны среди команд Суперлиги донские «пантеры» принимали «Энергию» из Иваново.В первой части игры гостьи были наголову сильнее – 19:27. Во второй десятиминутке интереснее были уже хозяйки. После двух четвертей на табло было небольшое преимущество «Энергии» – 35:37. Ключевым стал третий отрезок игры. В нём доминировали гости – 7:22. В четвёртой части поединка чуда не произошло. Итог – болезненное поражение «Пересвета-ЮФУ», 52:80.По индивидуальной статистике, у южанок самыми полезными были Александра Кирина (16 баллов), Виктория Яковлева (14) и Елизавета Зайцева (8). У «Энергии» Валерия Петрова набила 14 очков.В остальных встречах дня в Суперлиге «МБА-2» (Москва) обыграла «Спарту энд К-2» (Видное) – 70:69, «Спартак» (Ногинск) разгромил «Платов» (Новочеркасск) – 84:53, «Динамо-Фарм» (Курск) было сильнее «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) – 70:68, а «Вологда-Чеваката» превзошла «Казаночку» – 69:65.«Пересвет-ЮФУ» свой следующий матч проведёт 14 октября дома против «Спартака» из подмосковного Ногинска.