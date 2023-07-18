Алексей Логвиненко обсудил с новым тренером «Ростов-Дона» развитие гандбольного клуба

Фото: администрация Ростова.

Глава администрации Ростова встретился с тренером гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ириной Дибировой. Алексей Логвиненко поздравил новую наставницу спортсменок с назначением и обсудил планы по развитию ГК.- Сейчас в «Ростов-Доне» обновлен тренерский штаб, а состав команды пополнился пятью новыми игроками – молодыми, но талантливыми и перспективными. Перед всей командой стоит первоочередная задача – сплотиться, чтобы вместе достигать поставленных целей. Уверен, что наши гандболистки в надежных руках, а «копилку» клуба ждет немало новых достижений, - отметил Алексей Логвиненко.Ирина Дибирова призналась, что стать частью одного из самых титулованных гандбольных клубов России - большая честь для нее. Главный тренер поблагодарила администрацию донской столицы за поддержку и заявила, что приложит все усилия, чтобы не подвести болельщиков.Новая наставница гандбольного клуба - трехкратная чемпионка мира в составе национальной сборной, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Ирина Дибирова начинала свою карьеру в Ростове, в ГК «Исток». Затем выступала за тольяттинскую «Ладу», «Слагельсе» из Дании, а после перешла в звенигородскую «Звезду». С 1999-го по 2008-й играла в сборной России.В 2010 году Ирина Дибирова завершила игровую карьеру и стала тренером. В 2017-м она впервые возглавила гандбольный клуб. Им стал «Вардар» из Македонии. За два сезона команда дважды стала чемпионом страны и обладателем кубка.Глава администрации Ростова отметил, что в таких надежных руках «Ростов-Дон» ждет много побед. Алексей Логвиненко пожелал новому тренеру и гандболисткам ярких успехов и побед.