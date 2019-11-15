Бывший игрок ФК «Ростов» стал тренером украинского клуба



Экс-игрок футбольного клуба «Ростов» стал главным тренером украинской команды. Местные издания сообщили об этом 16 ноября. 50-летний Юрий Максимов теперь тренирует «Ворсклу» из Полтавы.



Футболист родился в Херсоне. Сначала он играл в киевском «Динамо», потом в нескольких немецких клубах. За ФК «Ростов» Максимов играл в период с 2002 по 2003 года. Тогда донская команда вышла в финал Кубка России, но уступила «Спартаку».



В сезоне-2013/2014 Юрий тренировал клуб «Мордовия». Он привёл команду к победе в первенстве ФНЛ и вывел её в Премьер-лигу.