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Бывший игрок ФК «Ростов» стал тренером украинского клуба

Бывший игрок ФК «Ростов» стал тренером украинского клуба
Экс-игрок футбольного клуба «Ростов» стал главным тренером украинской команды. Местные издания сообщили об этом 16 ноября. 50-летний Юрий Максимов теперь тренирует «Ворсклу» из Полтавы.

Футболист родился в Херсоне. Сначала он играл в киевском «Динамо», потом в нескольких немецких клубах. За ФК «Ростов» Максимов играл в период с 2002 по 2003 года. Тогда донская команда вышла в финал Кубка России, но уступила «Спартаку».

В сезоне-2013/2014 Юрий тренировал клуб «Мордовия». Он привёл команду к победе в первенстве ФНЛ и вывел её в Премьер-лигу.

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