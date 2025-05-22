В Ростове сгорела хозпостройка на большой площади
В Ростове произошло возгорание хозяйственной постройки. Инцидент случился 22 мая по адресу: улица Славинская, 9а.
Жители близлежащих домов заметили сильное пламя и вызвали экстренные службы. В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Пожарным потребовалось около часа, чтобы полностью потушить возгорание.
- В ликвидации были задействованы 18 человек на 4 единицах техники, - добавили ведомстве.
По предварительным данным, никто не пострадал.