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В Ростове сгорела хозпостройка на большой площади

В Ростове сгорела хозпостройка на большой площади
В Ростове произошло возгорание хозяйственной постройки. Инцидент случился 22 мая по адресу: улица Славинская, 9а.

Жители близлежащих домов заметили сильное пламя и вызвали экстренные службы. В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пожарным потребовалось около часа, чтобы полностью потушить возгорание.

- В ликвидации были задействованы 18 человек на 4 единицах техники, - добавили ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото: Соцсети
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