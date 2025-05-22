Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Валя Карнавал отказалась комментировать свои новые отношения

Валя Карнавал отказалась комментировать свои новые отношения
Ростовчанка Валя Карнавал отказала в комментариях насчет своих отношений. Об этом она рассказала на одном из светских мероприятий.

Девушка выбрала для события довольно откровенный наряд: на ней короткое белое платье и чулки. Тогда журналисты решили спросить, не ревнует ли ее возлюбленный. Ранее подписчики предположили, что у девушки роман с бизнесменом Аргишти Эвояном.

- Я больше не буду публично комментировать свою личную жизнь, - добавила ростовчанка.

Напомним, ранее девушка встречалась с известным певцом Егором Кридом, однако отношения не заладились. Позднее она едва ли не вышла замуж за блогера Сашу Стоуна, но передумала в последний момент. Все это время ростовчанка подвергалась критике со стороны хейтеров
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.