Валя Карнавал отказалась комментировать свои новые отношения

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Валя Карнавал отказала в комментариях насчет своих отношений. Об этом она рассказала на одном из светских мероприятий.Девушка выбрала для события довольно откровенный наряд: на ней короткое белое платье и чулки. Тогда журналисты решили спросить, не ревнует ли ее возлюбленный. Ранее подписчики предположили, что у девушки роман с бизнесменом Аргишти Эвояном.- Я больше не буду публично комментировать свою личную жизнь, - добавила ростовчанка.Напомним, ранее девушка встречалась с известным певцом Егором Кридом, однако отношения не заладились. Позднее она едва ли не вышла замуж за блогера Сашу Стоуна, но передумала в последний момент. Все это время ростовчанка подвергалась критике со стороны хейтеров