На сборах в Турции молодёжный состав «Ростова» проиграл «Кайрату»



Первый матч сборов в Турции закончился для молодёжного состава «Ростова» поражением. Игра прошла 13 февраля в городе Сид. «Жёлто-синие» уступили казахстанскому «Кайрату». Счёт оказался разгромным — 0:4.



Соперники открыли счёт уже на второй минуте. «Ростову» не хватало точности, чтобы уравнять свои шансы на победу.



После перерыва тренер заменил нескольких игроков. Увы, это не помогло — к 56-й минуте «Кайрат» отправил ещё три гола в ворота дончан.



Следующий матч «Ростов» проведёт 16 февраля со словацким «Попрадом».