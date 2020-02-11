На сборах в Турции молодёжный состав «Ростова» проиграл «Кайрату»
Первый матч сборов в Турции закончился для молодёжного состава «Ростова» поражением. Игра прошла 13 февраля в городе Сид. «Жёлто-синие» уступили казахстанскому «Кайрату». Счёт оказался разгромным — 0:4.
Соперники открыли счёт уже на второй минуте. «Ростову» не хватало точности, чтобы уравнять свои шансы на победу.
После перерыва тренер заменил нескольких игроков. Увы, это не помогло — к 56-й минуте «Кайрат» отправил ещё три гола в ворота дончан.
Следующий матч «Ростов» проведёт 16 февраля со словацким «Попрадом».