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На сборах в Турции молодёжный состав «Ростова» проиграл «Кайрату»

На сборах в Турции молодёжный состав «Ростова» проиграл «Кайрату»
Первый матч сборов в Турции закончился для молодёжного состава «Ростова» поражением. Игра прошла 13 февраля в городе Сид. «Жёлто-синие» уступили казахстанскому «Кайрату». Счёт оказался разгромным — 0:4.

Соперники открыли счёт уже на второй минуте. «Ростову» не хватало точности, чтобы уравнять свои шансы на победу.

После перерыва тренер заменил нескольких игроков. Увы, это не помогло — к 56-й минуте «Кайрат» отправил ещё три гола в ворота дончан.

Следующий матч «Ростов» проведёт 16 февраля со словацким «Попрадом».

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