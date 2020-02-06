Молодёжный состав «Ростова» приехал на сборы в Турцию



Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» начал сборы в Турции. Сначала спортсмены прилетели в Анталию, затем прибыли на автобусе в город Сид. Тренировки начались 7 февраля.



В Турции «молодёжка» проведёт матчи с четырьмя командами. «Жёлто-синие» сыграют с «Рандерсом» из Дании (10 февраля), «Кайрат-М» из Казахстана (13 февраля), «Попрадом» из Словакии (16 февраля) и «Арсеналом-М» (20 февраля).



Последний день сборов – 21 февраля. После этого команда вернётся в донскую столицу.



Основной состав ФК «Ростов» сейчас находится в Катаре.