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Молодёжный состав «Ростова» приехал на сборы в Турцию

Молодёжный состав «Ростова» приехал на сборы в Турцию
Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» начал сборы в Турции. Сначала спортсмены прилетели в Анталию, затем прибыли на автобусе в город Сид. Тренировки начались 7 февраля.

В Турции «молодёжка» проведёт матчи с четырьмя командами. «Жёлто-синие» сыграют с «Рандерсом» из Дании (10 февраля), «Кайрат-М» из Казахстана (13 февраля), «Попрадом» из Словакии (16 февраля) и «Арсеналом-М» (20 февраля).

Последний день сборов – 21 февраля. После этого команда вернётся в донскую столицу.

Основной состав ФК «Ростов» сейчас находится в Катаре.

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