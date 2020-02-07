На сборах в Турции молодёжный состав «Ростова» обыграл «Рандерс»



Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» выиграл в матче с датским «Рандерсом». Игра прошла 10 февраля в рамках зимнего сбора в турецком городе Сид.



«Жёлто-синие» с первых же минут начали активную атаку. Уже на десятой минуте защитник Александр Гапечкин открыл счёт. «Распечатав» ворота соперника, «Ростов» не расслаблялся и создал несколько опасных моментов у ворот датчан.



В перерыве тренер Заур Тедеев заменил большую часть спортсменов. Ростовские спортсмены продолжали удерживать преимущество на поле, но, несмотря на это, не смогли удвоить отрыв в счёте. Игра закончилась, когда электронное табло показывало 1:0.



Следующий матч в рамках сбора пройдёт 13 февраля. «Ростов» сыграет с «Кайратом».