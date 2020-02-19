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На сборах в Турции молодёжный состав «Ростова» уступил «Арсеналу»

На сборах в Турции молодёжный состав «Ростова» уступил «Арсеналу»
Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» проиграл «Арсеналу-М». Контрольный матч с тульской командой стал заключительным на сборах в Турции. Встреча прошла 20 февраля в городе Сиде.

«Жёлто-синие» уступили со счётом 0:3. Всего во время сборов дончане провели четыре игры: с датским «Рандерсом», казахстанским «Кайрат-М», словацким «Попратом» и тульским «Арсеналом».

В тот же день, 20 февраля, «Ростов» вернулся в донскую столицу. Здесь «молодёжка» начнёт подготовку к матчу 20-го тура молодёжного первенства с грозненским «Ахматом». Гостевая встреча пройдёт 29 февраля.

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