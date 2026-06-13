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Концерт Ольги Бузовой в Ростове перенесли на август из-за травмы колена артистки

Концерт Ольги Бузовой в Ростове перенесли на август из-за травмы колена артистки


В Ростовской области выступление певицы Ольги Бузовой, запланированное на 13 июня в Ростове-на-Дону, отменили в последний момент. Причиной стала госпитализация артистки.

Утром 12 июля певица упала в душе и серьезно повредила ногу. Ольга серьезно напугала поклонников, выложив фото с окровавленной ногой в личный блог.

Потребовалась операция.

В связи с ситуацией клуб Embargo (место проведения концерта) объявил, что концерт «Вот она Я» переносится на 6 августа.

Все купленные билеты действительны, менять их не нужно.
Фото: соцсети
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