Концерт Ольги Бузовой в Ростове перенесли на август из-за травмы колена артистки

Фото: соцсети

В Ростовской области выступление певицы Ольги Бузовой, запланированное на 13 июня в Ростове-на-Дону, отменили в последний момент. Причиной стала госпитализация артистки.Утром 12 июля певица упала в душе и серьезно повредила ногу. Ольга серьезно напугала поклонников, выложив фото с окровавленной ногой в личный блог.Потребовалась операция.В связи с ситуацией клуб Embargo (место проведения концерта) объявил, что концерт «Вот она Я» переносится на 6 августа.Все купленные билеты действительны, менять их не нужно.