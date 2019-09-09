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В сборную России вызвали десять игроков ГК «Ростов-Дон»

В сборную России вызвали десять игроков ГК «Ростов-Дон»
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России. На учебно-тренировочный сбор национальной команды отправятся десять спортсменок. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе клуба.

В список попали Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Ирина Никитина, Юлия Манагарова, Валерия Маслова, Анна Седойкина, Анна Вяхирева и Анна Сень.

Вместе с девушками в сборную России отправятся тренер Амброс Мартин и тренер по физической подготовке Евгений Тимирбулатов.

Российская команда 16 сентября соберется в Подмосковье, а затем отправится в донскую столицу. Ближайший матч «Ростов-Дона» состоится 25 сентября. Спортсменки сразятся с командой Словакии в рамках отбора к Евро-2020.

Сборная 29 сентября в гостях сыграет со швейцарскими гандболистками.

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