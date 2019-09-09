В сборную России вызвали десять игроков ГК «Ростов-Дон»



Гандболистки клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России. На учебно-тренировочный сбор национальной команды отправятся десять спортсменок. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе клуба.



В список попали Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Ирина Никитина, Юлия Манагарова, Валерия Маслова, Анна Седойкина, Анна Вяхирева и Анна Сень.



Вместе с девушками в сборную России отправятся тренер Амброс Мартин и тренер по физической подготовке Евгений Тимирбулатов.



Российская команда 16 сентября соберется в Подмосковье, а затем отправится в донскую столицу. Ближайший матч «Ростов-Дона» состоится 25 сентября. Спортсменки сразятся с командой Словакии в рамках отбора к Евро-2020.



Сборная 29 сентября в гостях сыграет со швейцарскими гандболистками.