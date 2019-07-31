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Молодёжный состав «Ростова» обыграл на выезде «Урал»

Молодёжный состав «Ростова» обыграл на выезде «Урал»
В матче молодёжных команда «Урал» проиграл «Ростову». Игра состоялась в Екатеринбурге 2 августа. Встреча прошла в рамках четвёртого тура молодёжного первенства Российской Премьер-Лиги.

В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счёт. Некоторые болельщики отметили, что «Ростов» играет довольно слабо, хотя Данила Прошляков, Михаил Осинов и Дмитрий Вебер создали несколько опасных моментов.

После перерыва «Урал» перешёл в активную атаку. Однако, их усилия не принесли результата. На 71-й минута матче Никита Колотиевский быстрой атакой прорвался к штрафной, передал мяч Гочу Гогричиани, который смог забить гол.

До конца игры счёт составлял 0:1 в пользу «молодёжки» «Ростова». Это уже четвёртый победный матч дончан, на их счету — шесть очков.

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