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Молодёжная команда «Ростова» уступила «Енисею» на чужом поле

Молодёжная команда «Ростова» уступила «Енисею» на чужом поле
Молодёжный состав ФК «Ростов» проиграл «Енисею» на выезде в Красноярске. Матч состоялся в рамках 18-го тура молодёжного первенства РПЛ. Дончане уступили хозяевам поля со счётом 0:1.

Игра проходила довольно спокойно, без опасных моментов. На перерыв команды ушли, когда на табло было «по нулям». Счёт на 89-й минуте открыл футболист «Енисея» Глеб Захаров. Этот гол стал первым и последним в матче.

Отметим, что красноярцы ради шутки вышли на поле в форме с необычным дизайном. Они надели футболки, покрытые изображениями львиных голов. Возможно, звериный настрой и помог им, наконец, одержать победу впервые с 28 сентября 2018 года.

Пресс-служба ростовчан не растерялась и поддержала шутку. На заставке видеотрансляции они поместили значок клуба на фоне ковра.
Молодёжная команда «Ростова» уступила «Енисею» на чужом поле

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