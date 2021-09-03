ЖФК «Ростов» переиграл «Чертаново»

Источник фото: Пресс-служба ЖФК «Ростов».

«Желто-синие» прибыли в столицу как фаворит – всё-таки «Чертаново» идет в таблице значительно ниже. Подшефные Натальи Карасевой ожидаемо выиграли, но победа была относительно трудной.С первых же минут ростовчанки завладели инициативой. Несколько хороших моментов реализовать не вышло, но на 17-й минуте все-таки удалось забить – Ася Туриева, 0:1. Моменты были еще, однако «желто-синим» не везло с последним ударом. Во втором тайме «Ростов» вновь создал несколько моментов и вновь не смог реализовать их. В итоге счет остался прежним – выигрыш ЖФК «Ростов» - 1:0.В остальных играх тура женской Суперлиги «Зенит» (Санкт-Петербург) на выезде обыграл «Рубин» (Казань) - 2:0, ЦСКА (Москва) на своем поле одолел «Енисей» (Красноярск) - 2:0, «Локомотив» (Москва) разгромил «Рязань-ВДВ» - 3:0, а «Краснодар» на своём поле уступил «Звезде-2005» (Пермь) - 0:1.В турнирной таблице чемпионата России среди команд Суперлиги «Ростов» теперь занимает 5-ю строчку из 10. Свой очередной матч ЖФК «Ростов» сыграет 26 сентября в Москве с «Локомотивом».