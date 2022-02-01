Молодежка «Пересвета-ЮФУ» дважды победила новосибирское «Динамо-2» - 80:45 и 101:69

Фото: БК «Пересвет-ЮФУ».

Очередные две победы взяли донские «пантеры». На этот раз легко была повержена молодёжка новосибирского «Динамо».Первый матч был напряженным только в начале – стартовую четверть южанки выиграли всего 12:10. Но вторая десятиминутка стала переломной – 32:8. Дальше интриги не было никакой, а перевес к финальной сирене составил 35 очков – победа «Пересвета-ЮФУ-2» 80:45. Самыми полезными у пурпурных были Элеонора Олейникова (15 очков), Мария Полякова (15) и Ольга Петрова (11). У «Динамо-2» лучше других действовала Дарья Андрюшкина – 11 очков.Вторая встреча прошла по схожему сценарию. Но на этот раз динамовки держались подольше. В первой четверти ростовчанки оторвались только на три очка – 28:25, во второй – еще на восемь. Итог стал ясен примерно в середине третьего отрезка матча. Итоговый счет – 101:69 в пользу «Пересвета-ЮФУ-2». У гостей больше других набрали Михайлова (23 очка), Ольга Петрова (17) и Элеонора Олейникова (15). Среди хозяек самой ценной стала Алина Леднева – 17 очков.В турнирной таблице чемпионата страны среди команд Суперлиги-2 ростовчанки на второй строчке из восьми. 5 и 6 февраля пурпурные сразятся с красноярским «Енисеем-2» на выезде.