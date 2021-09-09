МФК «Ростов» не смог обыграть «Саратов-Волгу» – 2:2

Неделю назад МФК «Ростов» уже играл с этим соперником. Тогда желто-черные без каких бы то ни было проблемы выиграли – 6:0. Но на сей раз игра сложилась совершенно иначе – «Саратов-Волга» явно извлек уроки из прошлого матча.На первых порах МФК «Ростов» смотрелся сильнее – чаще бил по воротам, больше владел мячем, но саратовчане отлично играли в обороне. В середине тайма гости и вовсе вышли вперед – Кирилл Докучаева, 0:1. До перерыва хозяева так и не смогли создать ничего неразрешимого для оппонента.Во втором тайма игра была относительной равной, но темп спал, что было на руку «Саратову-Волге». На 44-й минуте «Ростов» наконец-то забил – Филипе Лопес, 1:1. В самой концовке Павел Сучилин вывел хозяев паркета вперед, при этом победить было не суждено. На последней минуте игры Роман Сенаторов принес ничью волжанам. Итог – неожиданные 2:2.11 сентября «Саратов-Волга» сыграет с донецким «Спартаком», а 12 сентября с «гладиаторами» сыграет «Ростов». Из трех клубов дальше пройдет только один.