ХК «Ростов» переиграл «Кристалл»





Донской хоккейный клуб продолжает готовиться к дебютному сезону в ВХЛ. Соперником в товарищеском матче был «Кристалл» (Саратов). Этот клуб играет в Первенстве ВХЛ, где до этого сезона был и ХК «Ростов». В прошедшем сезоне саратовчане вышли в плей-офф с четвертого места, а потом уступили курганскому «Юниору». Ну а ХК «Ростов» - это действующий победитель третьей по силе лиги (ВХЛ-Б), который летом перешел-таки в лигу вторую (ВХЛ).



Фаворитами встречи были, конечно же, «кондоры». Они сразу прижали гостей к воротам, которые старались играть вторым номером, от обороны. И у них получалось неплохо. Волжане здорово держались против более сильного соперника. Однако на 16-й минуте счет все-таки открылся, и даже до этого безупречно игравший вратарь «Кристалла» Арсений Никоноров не спас. Максим Субботин после быстрой атаки своей команды получил пас от Григория Егорова и с близкого расстояния поразил угол ворот саратовской команды – 1:0.



Далее ХК «Ростов», казалось, успокоился. И гости этим воспользовались во втором периоде. Они стали намного чаще выбираться в чужую зону. И в конце концов это привело к голу. Саратовчане просто прижали «красно-белых» к воротам и заставили ошибиться. В результате сначала Илья Кондрашин едва не забил из-за ворот, а после сейва Виктора Корнякова тут как тут был Егор Семенов, который почти без помех сравнял счет – 1:1.



В третьем периоде игра была почти равной. ХК «Ростов» все-таки владел некоторым преимуществом, при этом «Кристалл» смотрелся очень достойно против команды, которая уже вышла в более высокую лигу. 60 минут игрового времени закончились при равенстве на табло. В овертайме дончане все-таки одержали победу, которую нельзя не назвать заслуженной. Гол соорудили ветераны клуба. Случилось это в большинстве, при игре 4 на 3. Отличный щелчок от синей линии выдал защитник Евгений Шевчук, а результативные передачи достались Андрею Леонову и Андрею Мартынову. Итог – трудная победа, 2:1.



Повторная игра пройдет в Ростове-на-Дону 18 августа.