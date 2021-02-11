ХК «Ростов» уступил «Барсу»

В первом круге «регулярки», в сентябре, ростовчане на своём льду уступили с неприличным счётом – 0:6. Но едва ли в настроении «кондоров» были нотки реваншизма – плей-офф всё ещё не гарантирован, и не до мести амбициозному клубу в такой ситуации.Первая фаза игры прошла при территориальном преимуществе хозяев площадки. «Барс» в целом контролировал ход игры и заслуженно повёл на 13-й минуте матча – Артур Бровкин, 1:0. Гости, однако, быстро вернулись в игру, уверенно реализовав ближайшее большинство. Отличился Виталий Кропачёв, 1:1.Во второй части встречи казанцы явно действовали увереннее. Айрат Вильданов вывел «Барс» вперёд уже в дебюте периода, а в его середине Александр Хованов удвоил отрыв – 3:1. Затем темп матча заметно спал, чему способствовали и выплеск эмоций, и сознательное замедление игры хозяевами.Неспешная игра была и в первые минут десять заключительного отрезка игры. Никита Дыняк забил четвёртый гол хозяев на 51-й минуте. Однако эта шайба, вопреки ожиданиям, не окончательно добила «красно-белых», а наоборот, придала импульс к борьбе до самой сирены. Вскоре Алексей Прохоров подарил ростовчанам надежду, а за пару минут до конца периода Артём Пеньковский сократил отставание до минимума. Заключительные минуты прошли при ожесточённом штурме ворот «Барса», однако «красно-зелёные» отстояли победу. Итог – обидное поражение ХК «Ростов» - 3:4.В других матчах игрового дня учалинский «Горняк» со счётом 4:2 одолел на выезде пермский «Молот-Прикамье», нефтекамский «Торос» был сильнее на своём льду орского «Южого Урала» - 8:4, ижевская «Ижсталь» в родных стенах уступила челябинскому «Челмету» - 2:3 Б, самарский ЦСК ВВС обыграл ХК «Тамбов» - 6:4, в тольяттинская «Лада» разгромила дома воронежский «Буран» - 6:2.15 февраля ХК «Ростов» сыграет на выезде с «Ладой» (Тольятти).