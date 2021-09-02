МФК «Ростов» крупно обыграл «Саратов-Волгу»

Автор фото: Алексей Бойко.

В стартующем чемпионате перед командой «Ростова» поставлена задача занять первое место и получить путёвку в элитную лигу. Для этого коллектив качественно усилился опытными игроками. С первым оппонентом подопечные Густаво справились легко.Уже на второй минуте звезда прошлогоднего «Ростова» Юлиан Шамсутдинов открыл счёт ударом в верхний угол. Через несколько минут Андрей Бастриков упрочил преимущество жёлто-чёрных. Сразу после этого последовал гол ещё одного любимца местной публики – Путруса Васильева, 3:0. В середине тайма свои мячи забили Павел Сучилин и Евгений Фомин, а под занавес первой половины встречи Шамсутдинов оформил дубль – 6:0.Во второй тайме соперники уже играли в экономном режиме – и те, и другие понимали, что результат сделан. В итоге счёт больше не изменялся – 6:0 крупная победа МФК «Ростов».В других матчах тура ставропольский «Голден Игл» разгромил дома новосибирский «Сибиряк» 7:2, московский «КПРФ-2» взял верх над якутской «Зарёй» 7:4, донецкий «Спартак» на своей площадке превзошёл «Газпром-Югру-Д» 6:3, московский «Спартак» со счётом 5:1 обыграл дома архангельское «Поморье», нижегородский «Норман» на выезде переиграл липецкий ЛКС 4:3, сургутский «Факел-ГТС» был сильнее «Новой Генерации-Д» 5:3.Свой следующий матч «Ростов» проведёт против того же «Саратова-Волги», но уже в рамках Кубка России (10 сентября).