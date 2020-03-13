Матчи ФК «Ростов» отменили из-за пандемии коронавируса



В России почти на месяц отменили соревнования по футболу. Об этом 17 марта сообщили на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза.



- В связи с угрозой распространения в стране коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта по 10 апреля 2020 года соревнования по футболу, проводимые под эгидой РФС, - говорится в сообщении.



Сюда входят матчи, организуемые Лигами, региональными федерациями и объединениями по футболу. В связи с этим отменили два матча футбольного клуба «Ростов». «Жёлто-синие» должны были 20 марта сыграть с «Сочи», 4 апреля — с тульским «Арсеналом».



Игры пройдут позже, их даты пока не сообщают.