Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Матчи ФК «Ростов» отменили из-за пандемии коронавируса

Матчи ФК «Ростов» отменили из-за пандемии коронавируса
В России почти на месяц отменили соревнования по футболу. Об этом 17 марта сообщили на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза.

- В связи с угрозой распространения в стране коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта по 10 апреля 2020 года соревнования по футболу, проводимые под эгидой РФС, - говорится в сообщении.

Сюда входят матчи, организуемые Лигами, региональными федерациями и объединениями по футболу. В связи с этим отменили два матча футбольного клуба «Ростов». «Жёлто-синие» должны были 20 марта сыграть с «Сочи», 4 апреля — с тульским «Арсеналом».

Игры пройдут позже, их даты пока не сообщают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.