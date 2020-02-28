В Ростове отменили концерт Натальи Орейро



Тур по России известной уругвайской певицы Натальи Орейро, запланированный на весну 2020 года, отменён. Об этом сообщили организаторы концертов.



Тур должен был проходить с 19 марта по 14 апреля в городах Сочи, Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград и других. В донской столице концерт был запланирован на 25 марта.

«В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталье Орейро и её команде, концерты тура Натальи Орейро «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся»,- говорится в официальном сообщении.



Организаторы также сообщили, что мероприятия пройдут в тех же городах осенью. О точных датах объявят позже. Билеты, купленные на весенние концерты, будут действительны на перенесённые выступления. Но те, кто хочет вернуть их, могут сделать это с 15 марта по 15 июня за полную стоимость.



Добавим, что Наталья Орейро уже выступала в Ростове. С большим успехом её концерт прошёл в ноябре 2014 года.