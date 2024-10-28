Комментатор Георгий Чарданцев ответил на критику тренера «Ростова» Валерия Карпина

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Георгий Чарданцев, известный комментатор футбольных матчей, высказал свое мнение по поводу критики со стороны тренера «Ростова» Валерия Карпина.Ранее Карпин заявил, что отключает звук телевизора во время футбольных трансляций, так как его раздражают слова комментаторов. Он считает их некомпетентными и иногда говорящими глупости.Георгий Чарданцев в свою очередь дал достойный ответ на высказывание тренера.- Можно говорить, что выключаешь звук, но мы не будем говорить, что выключаем телевизор, когда плохо играет «Ростов», — сказал комментатор в интервью.Поражение «Ростова» в матче с «Ахматом» стало еще одним поводом для недовольства болельщиков. Даже самые преданные фанаты не смогли сдержать эмоций после очередного проигрыша.