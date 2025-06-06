В ходе СВО погиб один из лучших жокеев ростовского ипподрома
Печальное известие поступило из района проведения специальной военной операции: при исполнении служебных обязанностей трагически скончался Александр Фазлиев, один из самых одаренных жокеев ростовского ипподрома. Об этом сообщает портал DonDay.
Александр посвятил конному спорту около двадцати лет своей жизни, за этот период времени став одним из наиболее выдающихся жокеев в стране. Помимо ростовского ипподрома, он выступал за Волгоградскую и Астраханскую области, а также представлял другие регионы на различных турнирах.
Некоторое время назад Александр принял решение завершить карьеру в конном спорте и отправился в зону СВО. Шестого июня в социальных сетях появилось сообщение о его смерти. Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования семье и близким в комментариях под постом.