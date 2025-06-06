В жуткой аварии с "перевертышем" в Ростове пострадали двое парней

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В результате автомобильной аварии на улице Сарьяна в Ростове, где одна из машин перевернулась, травмы получили двое молодых людей. По предварительным данным, 41-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Киа Рио», не уступила дорогу 24-летнему водителю «Лады Гранта», что стало причиной столкновения.Вследствие удара «Лада Гранта» была отброшена на припаркованный рядом автомобиль «Лада Калина».По информации, предоставленной дорожной полицией Ростовской области, в результате ДТП пострадали два 24-летних пассажира «Лады Гранта». Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.