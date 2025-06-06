Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В жуткой аварии с "перевертышем" в Ростове пострадали двое парней

В жуткой аварии с "перевертышем" в Ростове пострадали двое парней

В результате автомобильной аварии на улице Сарьяна в Ростове, где одна из машин перевернулась, травмы получили двое молодых людей. По предварительным данным, 41-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Киа Рио», не уступила дорогу 24-летнему водителю «Лады Гранта», что стало причиной столкновения.

Вследствие удара «Лада Гранта» была отброшена на припаркованный рядом автомобиль «Лада Калина».

По информации, предоставленной дорожной полицией Ростовской области, в результате ДТП пострадали два 24-летних пассажира «Лады Гранта». Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.