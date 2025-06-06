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В ходе СВО трагически погиб 21-летний боец из Ростовской области

В ходе СВО трагически погиб 21-летний боец из Ростовской области

В феврале 2024 года Кирилл, родом из Азовского района Ростовской области, самостоятельно принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. После подписания контракта молодого человека направили служить в ДНР. Там он с честью исполнял свой долг в звании рядового.

Трагическая новость пришла в семью Кирилла 30 мая. Молодой человек отважно погиб при выполнении боевого задания.

Церемония прощания с героем состоялась 5 июня в Азовском районе.
Фото: Соцсети
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