Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовском колледже искусства стартовал капитальный ремонт

В Ростовском колледже искусства стартовал капитальный ремонт
В Ростовском колледже искусств начались работы по капитальному ремонту корпуса. Его построили в 1969 году. Об этом сообщает донское правительство.

Работы завершатся в 2027 году. На них из областного бюджета выделено около 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас на объекте идет поставка стройматериалов. Строители сначала укрепили грунт и усилили конструкцию здания. Затем приступили к внутренним демонтажным работам.

До конца 2025 года подрядчик займется ремонтом систем водоснабжения, водоотведения и отопления. А с 2026 года начнутся внутренние работы: замена полов, окон, дверей, отделка помещений. Кроме того, приведут в порядок кровлю и фасад здания, установят современные системы пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На время ремонта студенты и преподаватели переедут во временные помещения.

— Колледж образован в 1900 году, когда музыкальные классы Ростовского отделения Императорского Русского музыкального общества получили статус музыкального училища. За век с четвертью РКИ стал одним из лучших образовательных учреждений России. В этом году колледж отметил 125-летие. Капитальный ремонт — хороший подарок к юбилею одного из наших старейших музыкальных учебных заведений, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.


В колледже работают десять отделений, которые занимаются творческой и педагогической деятельностью. Это «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Народные оркестровые инструменты», «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Музыкальное искусство эстрады» и «Искусство балета».
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.