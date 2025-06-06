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В Ростовской области вывезли последний грузовик с замазученным песком из Анапы. Об этом сообщили в правительстве региона 6 июня.Песок, завезенный на территорию семикаракорского полигона 26 января, вызвал недовольство жителей региона. Власти обещали решить проблему.Оказалось, песок из Краснодарского края привезли незаконно. Почти четыре месяца искали способ его утилизации, но ничего не получалось. В итоге решили вывезти песок обратно в Краснодарский край.Первая фура уехала 26 мая, а последний грузовик отправился 8 июня. Всего вывезли 1800 тонн песка за счет компании «Южный город».Ранее на полигоне нашли опасные отходы, которые хранились в яме без изоляции. Теперь компанию могут оштрафовать или остановить ее деятельность за нарушение правил.