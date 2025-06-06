В пяти районах Ростовской области прогнозируют максимальный класс пожароопасности
По информации, полученной от регионального управления МЧС, в пяти районах Ростовской области зафиксирован максимальный уровень риска возникновения пожаров.
По данным Росгидромета, до конца 6 июня и 7 июня включительно в Константиновском, Усть-Донецком, Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах прогнозируется чрезвычайно высокий, 5-й класс пожароопасности. В связи с этим для вышеуказанных территорий объявлено штормовое предупреждение.