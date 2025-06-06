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В пяти районах Ростовской области прогнозируют максимальный класс пожароопасности

В пяти районах Ростовской области прогнозируют максимальный класс пожароопасности

По информации, полученной от регионального управления МЧС, в пяти районах Ростовской области зафиксирован максимальный уровень риска возникновения пожаров.

По данным Росгидромета, до конца 6 июня и 7 июня включительно в Константиновском, Усть-Донецком, Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах прогнозируется чрезвычайно высокий, 5-й класс пожароопасности. В связи с этим для вышеуказанных территорий объявлено штормовое предупреждение.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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