Водители иномарок пострадали в массовом ДТП на Зорге в Ростове

Фото: Госавтоинспекция РО

На улице Зорге в Ростове-на-Дону днем 6 июня произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате чего пострадали два человека. Инцидент случился вблизи дома номер 56. Согласно предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение дистанции 38-летней женщиной, управлявшей автомобилем "Омода С5".Автомобиль "Омода С5" столкнулся с ехавшей впереди "Тойотой Короллой". От удара "Тойоту" отбросило на "Ниссан Патрол", который двигался впереди нее.В управлении ГИБДД по Ростовской области сообщили, что травмы получили водитель "Тойоты" в возрасте 37 лет и водитель "Омоды", которой также 38 лет. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.