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Эксперты КДК РФС рассмотрят эпизод с удалением игрока "Ростова" в матче со "Спартаком"

Эксперты КДК РФС рассмотрят эпизод с удалением игрока "Ростова" в матче со "Спартаком"
Российский контрольно-дисциплинарный комитет намерен изучить эпизод с удалением Алексея Сутормина, игрока футбольного клуба «Ростов», произошедший в игре против «Спартака» 6 апреля в Ростове-на-Дону.

В первой половине матча Сутормин совершил подкат против бразильского легионера «Спартака» Маркиньоса, после чего последний упал и был травмирован. Судья показал Сутормину красную карточку, что привело к его удалению с поля.

Игра закончилась поражением «Ростова» со счетом 0:3, что было во многом обусловлено тем, что команда большую часть матча играла в численном меньшинстве.

Таким образом, КДК предстоит проанализировать спорный момент столкновения игроков и оценить, насколько оправданным было решение об удалении игрока «Ростова».
Фото: Матч ТВ
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