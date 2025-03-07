ЭКС отклонила жалобу «Динамо» на решение арбитра в матче против «Ростова»
Экспертно-судейская комиссия отклонила жалобу «Динамо» на решение арбитра в матче против «Ростова».
По мнению представителей московского клуба, на 17-й минуте встречи арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова».
Этот эпизод произошёл в первом тайме матча, который состоялся 2 марта в Ростове-на-Дону. По мнению «Динамо», игрок «Ростова» Максим Осипенко нарушил правила в своей штрафной площади, когда задержал и повалил на газон Константина Тюкавина. За это нарушение следовало назначить штрафной удар в ворота «Ростова».
Однако экспертно-судейская комиссия не нашла в действиях игрока «Ростова» нарушений правил.
Как отметили в ЭКС, решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Ростова» на 17-й минуте матча было верным.