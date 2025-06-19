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Экс-игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов может присоединиться к «Реалу»

Экс-игрок «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов может присоединиться к «Реалу»

По сведениям Vesti.kz, Бахтиер Зайнутдинов, ранее выступавший за «Ростов», может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Согласно данным источника, экс-полузащитник ростовчан фигурирует в качестве возможной части трансфера испанского левого защитника «Реала» Франа Гарсии. Рассматривается вариант обмена игроками.

Зайнутдинов пополнил состав «Ростова» в начале 2019 года. В футболке «желто-синих» он провел 35 игр, отметившись 4 забитыми мячами.
Фото: Соцсети
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