Зайнутдинов стал лучшим по количеству выигранных единоборств в матче «Ростов» - «Ахмат»



Игрок ФК «Ростов» Бахтиёр Зайнутдинов стал лучшим в матче с «Ахматом» по количеству выигранных единоборств. Встреча прошла в Грозном в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.



Полузащитник вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Бахтиёр Зайнутдинов также отметился предголевой передачей. По данным статистики WhoScored, спортсмен стал лучшим футболистом встречи по количеству выигранных единоборств. Также он попал в пятёрку сильнейших игроков матча в составе «Ростова». Большинство голосов болельщиков досталось Хорену Байрамяну.



Игра закончилась со счётом 1:1. «Ростов» оказался недоволен работой судьи и направил в РФС жалобу.