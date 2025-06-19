В Ростовской области планируют развивать инфраструктуру железнодорожного транспорта

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На ПМЭФ-2025 глава донского региона Юрий Слюсарь встретился с генеральным директором-председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.- Я недавно сам проехал в электричке от Новочеркасска до Ростова. И по пути мы обсудили с руководством СКЖД приоритетные задачи. Задача номер один связана с развитием железнодорожного транспорта в пригородном сообщении и городской электрички в Ростове. В целом нужно использовать потенциал, который есть у РЖД в регионе, для того, чтобы решить транспортные проблемы», - сказал, открывая встречу, Юрий Слюсарь.На встрече обсудили модернизацию системы городских и пригородных железнодорожных перевозок. Особое внимание уделили вопросу реконструкции существующих и строительству новых посадочных платформ в активно застраиваемых районах Ростова-на-Дону, включая микрорайоны «Красный Аксай» и левобережную часть города.В ходе встречи отметили, что на Дону уже удалось повысить частоту пригородных поездов и запустить новые маршруты: Морозовская – Чернышков, Лихая – Новомихайловская и Ростов – Зимовники. Также получилось частично обновили подвижной состав.Одним из ключевых вопросов переговоров стало развитие высокоскоростного сообщения по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Адлер.Реализация этих планов улучшит транспортную доступность юга России, повысит качество пассажирских перевозок и ускорит экономическое развитие региона. Ростовская область стремится к скорейшему воплощению этих инициатив и готова активно сотрудничать с РЖД.