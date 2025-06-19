Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали пять проектов членов Общественной палаты Ростовской области
Пять проектов членов Общественной палаты Ростовской области стали победителями второго конкурса 2025 Фонда президентских грантов. Результаты конкурса были опубликованы 17 июня.
Ростовская область показала хорошие результаты в грантовом конкурсе, где из 181 заявки отобрали 40 проектов. Общий объем финансирования этих проектов превысил 100 миллионов рублей. При этом, проекты, разработанные и представленные членами Общественной палаты Ростовской области, получили более 21% от всей суммы грантовой поддержки.
Отметим, что победившие проекты членов Общественной палаты направлены на решение важных социальных задач, актуальных для современного общества. Их вклад в общий успех региона на конкурсе грантов является значительным.
«Баланс, ресурс, взаимодействие» - АНО Центр инноваций социальной сферы «Атлас некоммерческих организаций» (Анна Белан), «Точка роста НКО» - АНО «Общественный центр социальных инициатив» (Светлана Моисеева), «Реализация программы практического обучения врачей первичного звена Еврейской автономной области современным подходам к профилактике и скрининг-диагностике» - Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника (Сергей Шарапа), «Нескучный парк» - АНО «Арт-просвещение» (Татьяна Новоселова), «Содействие» — Центр комплексной помощи инвалидам по слуху Ростовской области - Ростовское региональное отделение Всероссийского общества глухих (Ирина Баскакова).
Данные инициативы ориентированы на повышение уровня жизни людей с нарушениями слуха, оказание помощи детям с особыми потребностями, стимулирование развития некоммерческих организаций в Ростовской области и новых субъектах РФ, а также повышение квалификации врачей первичного звена в Еврейской автономной области в области современных методов профилактики и скрининговых исследований, и не только.
Активное участие членов Общественной палаты Ростовской области в общероссийские конкурсы свидетельствует об их значительной компетентности в решении важнейших социальных задач. Успешное претворение в жизнь этих проектов усилит влияние некоммерческого сектора в регионе.
Ростовская областная Общественная палата выражает свои поздравления победителям и заверяет, что продолжит всемерно поддерживать начинания гражданского общества, обеспечивая благоприятную среду для устойчивого прогресса социально ориентированных некоммерческих организаций.