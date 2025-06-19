Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали пять проектов членов Общественной палаты Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Пять проектов членов Общественной палаты Ростовской области стали победителями второго конкурса 2025 Фонда президентских грантов. Результаты конкурса были опубликованы 17 июня.Ростовская область показала хорошие результаты в грантовом конкурсе, где из 181 заявки отобрали 40 проектов. Общий объем финансирования этих проектов превысил 100 миллионов рублей. При этом, проекты, разработанные и представленные членами Общественной палаты Ростовской области, получили более 21% от всей суммы грантовой поддержки.Отметим, что победившие проекты членов Общественной палаты направлены на решение важных социальных задач, актуальных для современного общества. Их вклад в общий успех региона на конкурсе грантов является значительным.«Баланс, ресурс, взаимодействие» - АНО Центр инноваций социальной сферы «Атлас некоммерческих организаций» (Анна Белан), «Точка роста НКО» - АНО «Общественный центр социальных инициатив» (Светлана Моисеева), «Реализация программы практического обучения врачей первичного звена Еврейской автономной области современным подходам к профилактике и скрининг-диагностике» - Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника (Сергей Шарапа), «Нескучный парк» - АНО «Арт-просвещение» (Татьяна Новоселова), «Содействие» — Центр комплексной помощи инвалидам по слуху Ростовской области - Ростовское региональное отделение Всероссийского общества глухих (Ирина Баскакова).Данные инициативы ориентированы на повышение уровня жизни людей с нарушениями слуха, оказание помощи детям с особыми потребностями, стимулирование развития некоммерческих организаций в Ростовской области и новых субъектах РФ, а также повышение квалификации врачей первичного звена в Еврейской автономной области в области современных методов профилактики и скрининговых исследований, и не только.Активное участие членов Общественной палаты Ростовской области в общероссийские конкурсы свидетельствует об их значительной компетентности в решении важнейших социальных задач. Успешное претворение в жизнь этих проектов усилит влияние некоммерческого сектора в регионе.Ростовская областная Общественная палата выражает свои поздравления победителям и заверяет, что продолжит всемерно поддерживать начинания гражданского общества, обеспечивая благоприятную среду для устойчивого прогресса социально ориентированных некоммерческих организаций.