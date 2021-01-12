Из-за травмы полузащитник ФК «Ростов» пропустит первые сборы в году

Полузащитник ФК «Ростов» пропустит первые в году сборы. Данил Глебов не сможет участвовать в тренировках из-за травмы.Первый сбор пройдет в итальянском городе Марбелья с 14 января по 18 февраля. За день до отправления, 13-го числа, вся команда прошла медосмотр. Пока не известно, знал ли футболист о травме еще во время отдыха, или это стало для него неожиданностью во время осмотра.Данил Глебов начинал свою карьеру в томском клубе. В январе 2019 года он перешел в ФК «Ростов» из махачкалинского «Анжи». За год спортсмен участвовал в составе донской команды на 48 матчей, в ходе которых забил один гол и сделал три результативных передачи. В этом же году (2019) Глебов вошел в состав национальной сборной России. За последний год трансферная стоимость футболиста увеличилась с 300 тысяч - до 2,5 миллиона евро.